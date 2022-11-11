BİTLİS (İHA) – Bitlis’te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde 3 bin fidan toprakla buluşturuldu.

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde 3 bin fidan toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde, “Türkiye Yüzyılı’na Nefes Olacak” sloganıyla fidan dikimi yapıldı. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Bitlis Çevre Yolu Kavşağı mevkiinde Vali Yardımcısı Furkan Seyman, katılımcılarla birlikte fidan dikti ve can suyu verdi.

Vali Yardımcısı Furkan Seyman, 3 bin adet fidan diktiklerini belirtti. 2022 yılında Bitlis genelinde toplam 150 bin fidanın dikilmesinin planlandığını ifade eden Seyman, “Geleceğe Nefes Ol” seferberliğinde bu heyecana ortak olan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Gerçekleşen programa Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Alper Özdemir, Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, Bitlis Eren Üniversitesi Genel Sekreteri Muhammed Sami Belet, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.