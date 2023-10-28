Bitlis’te Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde şehitlik ziyareti, bayrak yürüyüşü ve Atatürk büstüne çelenk sunma programı düzenlendi.

Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde ik olarak şehitliği ziyaret eden Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve kurum amirleri, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani’nin dua etmesinin ardından bayrak yürüyüşüne katıldı. Vali Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri, polisler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile askeri erkan ve öğrenciler, açılan 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Burada Karaömeroğlu ile Tanğlay’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Tören, Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 balon uçurulması ve Vangölü Aktivistleri’nin bisiklet turu düzenlemesiyle son buldu.