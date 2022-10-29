Bitlis’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde tören düzenlendi.

Bitlis’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tören Bitlis Valisi Oktay ve Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş törene katılanların bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın kutlaması mesajı okundu. Ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Vali Çağatay, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayıp, onun önderliğinde destansı bir inanç ve kararlılıkla ve Milletimizin tüm imkansızlıklara rağmen eşine az rastlanır tarihi bir zafer kazandığı Kurtuluş Savaşı sonrasında, Milli iradenin tecellisi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti, asırlardır hürriyetinden ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesidir” diyen Vali Çağatay, “Türk Milleti, 29 Ekim 1923’te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını ilan etmiştir. “Hasta Adam” ilan ettikleri Osmanlının mirasını talan için Anadolu’ya koşanlar, milletimizin cesareti, kararlılığı ve mücadelesi karşısında büyük bir hezimet yaşamışlardır. Bu önemli zaferin ardından, aziz milletimize bırakılmış en büyük emanet olan Cumhuriyet, Devletimiz için sadece bir yönetim şekli değil, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan, şanlı tarihimizdeki dönüm noktalarından biri olarak, bağımsızlığımızdan ve hürriyetimizden asla taviz vermeyeceğimizin tüm Dünyaya ifadesi olmuştur. Bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye, milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeye; Milli birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeye devam etmeliyiz. Ülkemizi “muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma” mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum” diye konuştu.

Ülkenin her alanda gösterdiği gelişme ve ilerleme düzeyini hiçbir zaman yeterli görmemeli, Devlet ve millet birlikteliğiyle ülkenin daha da gelişmesi için daha çok çaba gösterilmesi gerektiğini ifade eden Çağatay, “Yeni kuşaklara vatandaşı olmaktan gurur duyacakları güçlü bir ülke bırakma sorumluluğunu hep birlikte taşımalıyız. Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün bulunduğu seviyeden daha iyi seviyelere getirmek, ilelebet var olması için koruyacak olan sizlersiniz, sizlerin bu emanete en iyi şekilde sahip çıkacağınızdan hiç şüphem yok. Bunun için Milletçe en büyük gücümüz kadim medeniyetimizden aldığımız güç ile birlikte, her daim muhafaza ettiğimiz birlik beraberlik ruhumuzdur. Ülkemiz bu ruhla Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl hedeflerine olan yürüyüşünü kararlılıkla sürdürmektedir. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek yolumuza devam ettiğimiz sürece de hiçbir engel, daha gelişmiş, daha müreffeh ve daha güçlü bir ülke olmaktan bizi alıkoyamayacaktır. Bizler 99. yıldönümüne vasıl olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Vali Çağatay’ın konuşmasının ardından şiirler okunurken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedenle düzenlenen çeşitli sportif yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Düzenlenen tören halk oyunları gösterileri ve resmi tören geçişiyle son buldu.