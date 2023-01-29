Bitlis’te etkili olan kar yağışı nedeniyle 282 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis’te etkili olan kar yağışı nedeniyle 282 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şehirde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken; kar kalınlığı merkezde 18, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmaya başladıklarını söyledi. Kurtkan, kapalı köy yolları için 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Bitlis Belediyesi ise şehir merkezindeki mahalle yollarında ve merdivenlerde mesai yaparak yolları açık tutmak için çalışıyor. 55 iş makinesi ve 80 personelle çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadeleye devam ediyor.