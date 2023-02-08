Bitlis’te günlerdir etkisini arttırarak yağan kar yağışından dolayı tek katlı evler, arabalar, otobüs durakları, yön levhaları ve çocuk parkları adeta kardan kayboldu.

Bitlis’te günlerdir etkisini arttırarak yağan kar yağışından dolayı tek katlı evler, arabalar, otobüs durakları, yön levhaları ve çocuk parkları adeta kardan kayboldu.

Kent genelinde hayatı olumsuz yönde etkileyen kar yağışı nedeniyle 251 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmaya başladıklarını söyledi. Kurtkan, kapalı köy yolları için 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Bitlis Belediyesi de, kent merkezindeki mahalle yollarında ve merdivenlerde mesai yaparak yolları açık tutmak için çalışıyor. 55 iş makinesi ve 80 personelle çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadeleye devam ediyor.