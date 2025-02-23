Bitlis’te günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle kapalı olan 300 köy yolundan 250’si ulaşıma açıldı.

Bitlis’te günlerdir devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının merkezde 1,5 yüksek kesimlerde ise 2 metreyi bulduğu şehirde, köylerde özel idare merkezde ise kara yolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tek katlı evler ile araçların kara gömüldüğü şehirde, yol genişletme ve kaldırım açma çalışmaları başladı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde kapanan köy yollarını en kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirterek yoğun mesai harcayıp 250 köy yolunu ulaşıma açtıklarını belirtti.