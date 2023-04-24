BİTLİS (İHA) – Bitlis’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan’ın Ramazan Bayramı’nın son gününe denk gelmesi nedeniyle bugün İsmail Eren Spor Kompleksinde gerçekleştirilen kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, “Onlarca devlet kurmuş bu büyük milletin 600 yıl üç kıtada hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu; dünya adaleti, dünya hakkaniyeti ile dünyaya adalet dağıtmıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale boğazındaki düşman gemilerini görünce ‘Bunlar bir gün geldikleri gibi giderler’ diyerek burada kurtuluş mücadelesini başlatmıştır” dedi.

Programda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen bazı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Şiirlerin okunduğu program minik öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam ederken, halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

İsmail Eren Spor Kompleksinde gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.