Bitlis İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kent merkezinde görev yapan basın mensuplarını ziyaret etti.

Bitlis İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kent merkezinde görev yapan basın mensuplarını ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Özcan ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri, yerel ve ulusal basın mensuplarını bürolarında ziyaret ederek günlerini kutladı. Ziyareti esnasında gazetecilerle bir süre sohbet eden Özcan, “Gazeteciler kamuoyuna haber, bilgi akışını zamanında ve objektif bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunlara ayna tutmak, zaman zaman çok zor şartlar altında çalışıyor. Basın mensupları dünyanın en önemli mesleklerinden birini icra ediyor” dedi.

AK Parti Kadın Kolları üyeleri ise gazetecilerle bir araya gelerek, halkın haber alma hakkını layıkıyla yerine getiren tüm gazetecilerin gününü kutladılar.

Zorlu şartlarda görevlerini ifa eden gazetecileri yılda bir gün değil her gün hatırlandıklarını da dile getiren kadın kolları üyeleri, emeklerinden dolayı basın mensuplarına teşekkür etti.