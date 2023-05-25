Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınlamış olduğu Karayolu Trafik Kaza İstatistik verilerine göre, 2022 yılında Bitlis ve ilçelerinde yaşanan bin 506 trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti.

TÜİK Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2022 verilerini yayınladı. Buna göre ülke genelindeki karayolu ağında 2022 yılında toplam 1 milyon 232 bin 957 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 35 bin 696 adedi maddi hasarlı, 197 bin 261 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayda geçti. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 82,5’i yerleşim yeri içinde yüzde 17,5’i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında ölenlerin yüzde 44,9’unu sürücülerin oluşturduğuna yer verilen istatistiklerde, ölümlerin yüzde 54,9’unun ise tek araçlı kazalarda oluştuğu ifade edildi.

TÜİK verilerine göre 23 bin 141 motorlu kara taşıtı aracın bulunduğu Bitlis’te ise 2022 yılında toplam bin 506 trafik kazası yaşandı. Toplam 506’sı ölümlü ve yaralanmalı kaza olarak meydana gelen kazalarda 21 kişi hayatını kaybederken, 939 kişi ise yaralandı. Ayrıca; Bitlis trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı sıralamasında ise 81 il arasında 62. sırada yer aldı.

Öte yandan; illere göre ölümlü yaralanmalı kaza sayıları incelendiğinde Bitlis, Bingöl, Hakkâri, Siirt ve Şırnak ile birlikte bin taşıt başına en fazla ölümlü yaralanmalı kazanın yaşandığı ilk 5 il sıralamasında yer aldı. En az ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ise sırayla; Kütahya, Kastamonu, Ankara, Edirne ve İstanbul’da gerçekleştiği görüldü. Ayrıca; istatistik verilerine göre ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 66,9’u gündüz meydana geldiği, ölümlü yaralanmalı kazaların en fazla ağustos ayında ve cuma günleri yaşandığı belirtildi.