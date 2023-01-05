Bitlis İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, 2022 yılında 3 milyon 235 bin hastaya bakıldığını belirterek, sağlık anlamında da birçok yenilik yaptıklarını söyledi.

Bitlis İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, 2022 yılında 3 milyon 235 bin hastaya bakıldığını belirterek, sağlık anlamında da birçok yenilik yaptıklarını söyledi.

İHA muhabirine 2022 yılını değerlendiren Bitlis İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, 2021 yılında 1 milyon 800 bin hastaya baktıklarını belirterek, “Bu rakam 2022 yılında ise 3 milyon 235 bine ulaştı. Bunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Bitlis’te bir kişi en az 10 kere hastaneye gitti ya da hasta olan bir birey 20 kere gitti olarak da değerlendirebiliriz. Yine yatan hasta sayımız 4 bin civarlarındaydı, 21 bin 390 ameliyat yaptık. Ultrason sayımız ise 160 bin civarındaydı. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanemizde anjiyo yapabiliyoruz. Yaklaşık olarak geçen yıl 2 bin 165 civarında anjiyo yapıldı. Bunun yanında fizik tedavi olarak Bitlis’te çok güçlüyüz. Bu yönden de bin 730 kişiye fizyoterapi sunuldu. Hastanelerimizle ilgili birçok değişiklikler yaparak kalite puanlarını arttırdık. Kalite puanlarının artması Sağlık Bakanlığı nezdinde gerçekten değerliydi. Bu anlamda çok yakın bir zamanda Bitlis’te sağlık turizmi yapacağız” diye konuştu.

Bitlis’teki uzman hekim sayısının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu sözlerine ekleyen Demiray, “Yoğun bakımlarımız çok yeterli seviyede. 2 ve 3’üncü derece olmak üzere yoğum bakımlarımız var. 65 tane yeni doğan yoğun bakımımız var. Bitlis genelinde uzman hekim sayımız 220, Türkiye geneline bakıldığı zaman 100 bin kişiye düşen uzman hekim sayısı 56 iken bizde bu sayı 60. Birçok yan dal uzmanımızla birlikte Bitlis’te uzman anlamında güçlüyüz. Dışarıya sevklerimiz azaldı. Azalmasının sebepleri ise yeni doğan yoğun bakımımız. Yine Bitlis Devlet Hastanesinde yeni açtığımız nükleer sintigrafi. Siirt’ten ve Muş’tan da birçok hastamızı ilimize alabiliyoruz. Ahlat’ta tomografi cihazımız kuruldu. Bütün bunlarla beraber geçen yıla nazaran dışarıya sevklerimiz gerçekten çok azaldı” dedi.

Tatvan Devlet Hastanesinde pilot uygulama olarak açtıkları hacamat ve sülük tedavisi ünitesinin yakın bir zamanda Bitlis Devlet Hastanesinde de açılacağını kaydeden Demiray, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü olarak birçok projemiz var. 11 adet ünitemiz faaliyet girdi. Bitlis Devlet Hastanemizde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi açıyoruz. Ancak öncesinde pilot uygulama olarak Tatvan’a açtık. Sağlık Bakanlığımızın da onay verdiği tedavi yöntemi olan hacamat ve sülük tedavileri yapılabiliyor. GETAT bu anlamda çok aktif çalışıyor. Halkımızın da bu hizmet için teveccühünü aldık. Bitlis Devlet Hastanemizde anne oteli oluşturduk ve diyaliz merkezimizi yeni binamıza taşıdık. Otistik çocuklarımız için bir merkez açtık. Tatvan’daki hastanemizde toraks konseyi kuruluyor. Bu konseyden hastalarımız çok memnun. Akciğer kanseri ile ilgili bir durum olduğu zaman hiçbir şekilde tanıdan tedaviye gidene kadar hastalarımızı dışarıya sevk etmiyoruz. Konsey çerçevesinde uzmanlarımız hastalığı değerlendirip tedavi planlıyor. Hastanelerimizde yine geldiğimizden bu yana kolaylık polikliniği açtık. Kış koşullarında bu poliklinik uzak yerlerden gelen hastalarımız için gerçekten çok işe yarıyor. Hiçbir şekilde bir hasta geldiği zaman tedavisiz veya doktor muayenesi olmadan geri dönmüyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) dışı hasta bakım sayımızı arttırdık. Çünkü bölgemiz gereği bazen MHRS ile ilişkili sıkıntılar da yaşanabiliyor. Bu hastalarımızı da mağdur etmiyoruz” diye konuştu.