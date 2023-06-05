Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından Bitlis’te 2. Kitap Fuarı açıldı.

İlki geçen yıl açılan fuar, bu yıl kapılarını ikinci kez Bitlislilere açtı. 5-11 Haziran tarihleri arasında davetlilere açık olacak fuarda; kitap stantları, söyleşiler, konserler ve imza günleri yer alacak. Burada konuşan Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Bitlis’in kadim bir şehir olduğunu belirterek, “Kadim şehir Bitlis diyoruz. Neden kadim şehir Bitlis diyoruz? Çünkü Bitlis’in kültürel zenginlikleri çok derinlere gidiyor. Bizler bu kültürel zenginlikleri nasıl dışarı çıkaracağız? Bunu sanat ve edebiyatla yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından bir kopmuş demektir.’ Hayata sımsıkı sarılmak adına sanata ve edebiyata sahip çıkmak zorundayız. Ona binaen düzenlenen ve bugün açılışını yaptığımız kitap fuarının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise Bitlis’in artık kabuğunu kırdığını ve önündeki engelleri tek tek kaldırdığını belirterek, “Son yıllarda Bitlis kabuğunu kırdı. Bundan sonra Allah’ın izni ile Bitlis’in önünü kimse alamaz. Kimi tarihçiler 5, kimi tarihçiler 7 bin yıllık bir geçmişimizin olduğunu söylüyor. Bitlis’in tarihi ve kadim bir şehir olduğunu hepimiz biliyoruz. Tabi geçmişten bugüne kadar tarihe sahip çıkabilmiş miyiz? Bu bizim bir eksiğimiz. Sahip çıkamamışız. Dere üzerindeki yapıların yıkılması ve tarihi eserlerin ortaya çıkarılması için önemli bir çalışma yürütüyoruz. Paşa Hamamı, Hazo Hanı restorasyonları, yine köprülerimizin restorasyonu ve Alemdar Sokaktaki restorasyonlarımızla inşallah Bitlis’i hak ettiği yere getireceğiz” ifadelerini kullandı.

BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran da, 6 bin yıllık tarihe sahip Bitlis’te ilkini geçen yıl düzenledikleri fuarın bu sene ikincisini düzenlediklerini söyledi. Dalkıran, “Bitlis’te düzenlediğimiz 2. Kitap Fuarı’nda söyleşilerin, imza günlerinin ve konserlerin yanı sıra filmlere de yer verdik. Çocuklarımızın hem edebiyata hem de Bitlis’e ilgilerini artırmak amacıyla ilk, orta ve üniversite öğrencilerine yönelik ‘Nasıl bir Bitlis? Ve nasıl bir gelecek hayal ediyorsunuz?’ başlıklı ödüllü bir kompozisyon yarışması da düzenliyoruz. Bu yıl 2.’sini düzenlediğimiz ve bir hafta boyunca ziyaretçilerine açık olacak fuarın oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferit İzci ve Şair Ahmet Selçuk İlkan’ın da bir konuşma yapmasının ardından halkoyunları gösterisi ve kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi. Davetliler fuar alanını gezerek emekli öğretmen Naif Haspolat tarafından İhlasiye Medresesi’nde düzenlenen yağlı boya resim ve BETAV tarafından düzenlenen fotoğraf sergisini gezdi.

Atatürk Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen fuarının açılışına Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferit İzci, BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, belediye başkanları, kurum amirleri ve öğrenciler katıldılar.