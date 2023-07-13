Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapılacak olan 2 adet acil sağlık hizmetleri istasyonu için protokol imzalandı.

Bitlisli hayırsever iş adamı Zeki Peker tarafından yapılacak olan 2 adet acil sağlık hizmetleri istasyonu için Bitlis Valisi ve Zeki Peker tarafından protokol imzalandı. Tatvan ilçesine bağlı Fatih ve Hidayet mahallelerine yapılacak olan acil sağlık hizmetleri istasyonları için düzenlenen protokol Vali Oktay Çağatay, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici ve iş insanı Zeki Peker tarafından imzalandı.

Protokolün imzalanmasından sonra Vali Çağatay, Bitlisli hayırsever iş insanı Zeki Peker’e daha önce yaptıkları ve yeni yapacağı istasyonlar için teşekkür etti.