Bitlis’te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yılı törenle kutlandı.

Şehitlik önünde başlayan yürüyüşe katılan yaklaşık 200 gencin 200 metrelik Türk bayrağını taşıdığı program, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeli önünde sona erdi. Ardından İsmail Eren Spor Kompleksinde devam eden kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, “Aziz milletimizin bağımsızlık inancı ve tüm asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı 19 Mayıs 1919’dur. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Türk Milleti için müptela yaşamaktansa ölmek daha iyidir’ diyerek Samsun’a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Bu tarih ile birlikte aziz milletimiz, kendi talihini tersine döndürmeye başlayarak, esaret altında var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Kurtuluş Savaşı bu destanın adı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu destanı yaşatan milletimizin kalbidir. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan şahlanış, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmıştır” diye konuştu.

Elkatmış’ın konuşmasının ardından gençlik merkezi üyeleri tarafından okunan şiirlerden sonra sportif gösteriler yer aldı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilirken, tören halk oyunları gösterileri ile son buldu.

Düzenlenen törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan 10’uncu Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Çağatay Akça, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Barosu Başkanı Gülhan Bayram Sekmen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Deniz İnan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.