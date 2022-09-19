Bitlis’te, ‘9 Eylül Gaziler Günü’ dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Bitlis’te, ‘9 Eylül Gaziler Günü’ dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ’Gazi’ unvanının verilmesinin yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Gökmeydanda düzenlenen çelenk sunma törenine Vali Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkan Vekili Şirin Kurtulgu, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcıları İzzet Cem Eser, Furkan Seyman, Mehmet Emre Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Deniz İnan, Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz ve kurum müdürleri katıldı.

Program Atatürk büstüne Valilik, Belediye ve Gaziler Derneği çelenginin sunulması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz günün anlam ve önemi belirten bir konuşma yaptı. Program daha sonra öğrenci ve askerlerimiz tarafından okunan şiir ve yapılan konuşmalar ile son buldu.

(EKİP-ŞAK-Y)

HMN

-Hizan’da “19 Eylül Gaziler Günü” dolayısıyla tören düzenlendi

(Fotoğraflı)

Abdullah Ölez

BİTLİS (İHA) - Bitlis’in Hizan ilçesinde, ‘19 Eylül Gaziler Günü’ dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte Türk bayrağı göndere çekildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemir tarafından yapıldı. Program şiirlerin okunması ile son buldu.

Törene, Kaymakam Nurhalil Özçelik, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis Şubesi Başkanı Yusuf Özdemir, Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemir, gaziler, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.