Bitlis’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıldönümü münasebeti ile tören düzenlendi.

Bitlis şehitliğinde düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Ardından Jandarma Muhabere Yüzbaşı Halit Okan Yazıcı tarafından günün anlam ve önemi belirten konuşma yapıldı. Bitlis İl Müftü Yardımcısı Abdullah Temizkan tarafından okunan duanın edilmesinin ardından protokol tarafından şehit güvenlik korucusu Nihat Çaprak’ın mezarına karanfil bırakıldı. Düzenlenen törene Bitlis Vali Vekili İzzet Cem Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, vatandaşlar ve şehit güvenlik korucusu Nihat Çaprak’ın yakınları katıldı.