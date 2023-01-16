BİTLİS (İHA) – Bitlis’te narkotik ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 16 kilo 700 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirdi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te narkotik ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 16 kilo 700 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Araçta yapılan aramada, 16 kilo 700 gram sıvı halde metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, konu ile ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.