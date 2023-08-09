Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Şubelerine bağlı üyeler, Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 107’nci yılı kutlamaları bünyesinde bir araya geldi.

“Baba Ocağı Buluşmaları” adı altında bir araya gelen ve Bitlis dışında yaşayan Bitlisliler, 3 gün boyunca Bitlis ve ilçelerinde çeşitli gezi ve etkinliklere katıldı. BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran öncülüğünde Bitlis Şubesi tarafından düzenlenen yemeğe katılan Bitlisliler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Açılışta kısa bir konuşma yapan BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, geleneksel hale gelen ‘Baba Ocağı Buluşmaları’ bünyesinde BETAV olarak akşam yemeğinde bir araya geldiklerini belirtti.

Bitlis İnönü Mahallesi’ndeki Seyir Terasında bir araya gelen yaklaşık 120 kişi bir taraftan manzaranın keyfini çıkarırken, diğer taraftan müzik eşliğinde halaylar çekti.

Çin’de yapılan Üniversiteler Arası Atletizm Yarışmasında dünya 2’ncisi olan Bitlisli atlet Ayetullah Aslanhan’ı başarısından dolayı kutlayan BETAV İstanbul Şube Başkanı Hasan Dalkıran, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte aldıkları cumhuriyet altınını hediye etti. Aslanhan’ın yüzlerce genç arasında başarı sağlayarak seçildiğini hatırlatan Dalkıran, başarılarının devamını diledi.

Gece çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.