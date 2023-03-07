Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum’da yapılan Biathlon Türkiye Şampiyonasına Bitlis’ten katılan 14 sporcudan 4’ü başarılı dereceler elde etti.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum’da yapılan Biathlon Türkiye Şampiyonasına Bitlis’ten katılan 14 sporcudan 4’ü başarılı dereceler elde etti.

Toplamda 13 ilin katıldığı yarışlarda sprint ve mesafe yarışlarında Bitlisli sporculardan Arda Ertaş 1.’lik ve ikincilik, Mehmet Sefa Ertaş ikincilik ve 1.’lik, Barış Oduncu her iki kategoride ikincilik ve İslam Demir de her iki kategoride üçüncülük elde ederek toplamda 8 madalya kazanmış oldular.

Kayaklı Koşu Milli takım Antrenörü Sedat Doymaz, 13 il arasında toplamda 8 madalya alarak 3’ncülük kupası kazandıklarını söyledi. Yarışmaya katılan diğer sporcuların da en iyi şekilde yarışmayı bitirdiklerini ifade eden Doymaz, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ettiklerini belirtti.