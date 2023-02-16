Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki usta öğreticiler ve kadınlar, gönüllü olarak diktikleri eşofman takımı, swit, pijama, nevresim ile atkı ve bereyi depremzedelere gönderdi.

Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki usta öğreticiler ve kadınlar, gönüllü olarak diktikleri eşofman takımı, swit, pijama, nevresim ile atkı ve bereyi depremzedelere gönderdi.

Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda depremin ikinci gününden bugüne bir seferberlik ilan eden kadınlar, malzeme desteği olduğu sürece imalatlarına devam edeceklerini bildirdi. Trikotaj, giyim üretim ile el sanatları teknolojileri bölümü usta öğreticileri ile kursiyerleri, diktikleri kışlık eşofman, swit, pijama, nevresim ile atkı ve berelerin depremzedelere ulaştırılması için ilgili kurumlara teslim etti.

El sanatları teknolojisi usta öğreticisi Aynur Yılmaz, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunarak, “İnşallah bundan sonra böyle bir felaketle karşı karşıya kalmayız. Ülkemizin başı sağ olsun. Bir araya gelip ne yapabiliriz diye düşündük. Depremden etkilenen ve ilimize gelerek yerleşen ailelerimiz için nevresim dikmeye devam ediyoruz, üretmeye de devam edeceğiz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün sunduğu malzeme desteğiyle bunu gerçekleştirdik” diye konuştu.

Giyim üretim teknolojisi usta öğreticisi Fatma Aydın ise depremden sonra kadın kursiyerlerle 103 swit ürettiklerini belirtti. Aydın, "Malzeme olduğu sürece üretmeye devam edeceğiz. Şu anda çocuk yaş gruplarına göre eşofman takımları üretiyoruz. Deprem sonrası çok üşümesinler diye ilk etapta düşündüğümüz çocuklar için swit üretmeye başladık. Şimdide üreteceğimiz eşofman takımlarını göndereceğiz" dedi.

Trikotaj bölümü usta öğreticisi Gizem Aktaş da, kursiyerlerle depremin ikinci günü depremzedeler için neler yapabilecekleri konusunda görüştüklerini söyledi. Depremin korkusunu ve şokunu atlatır atlamaz temin ettikleri iplik ve diğer malzemelerle atkı bere örmeye başladıklarını anlatan Aktaş, "Bölgede soğuk havanın depremzedeleri zorlayacağından dolayı atkı ve berenin en güzel katkı olacağını düşündük. Bizde ilk etapta 110 atkı ve bere ile 10 hırka yaparak deprem bölgesine gönderilmesi için gerekli yerlere ulaştırdık. Atkı bere yapmaya devam ediyoruz, malzeme olduğu sürece de devam edeceğiz. Daha fazlasını yapmak için de çaba göstereceğiz" diye konuştu.