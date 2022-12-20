BİTLİS (İHA) – Aslen Bitlisli olan ve Samsunspor’da futbol hayatını sürdüren Şener Kaya, mezun olduğu okula spor malzemesi desteğinde bulundu.

BİTLİS (İHA) – Aslen Bitlisli olan ve Samsunspor’da futbol hayatını sürdüren Şener Kaya, mezun olduğu okula spor malzemesi desteğinde bulundu.

Bitlis merkezde bulunan 100. Yıl Atatürk Ortaokulu’ndan mezun olan Şener Kaya, okulun birçok öğrenciye forma, eşofman takımı, futbol, voleybol ve basketbol topu gibi spor malzemeleri yardımında bulundu. Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Samsunspor’un forvet oyuncusu Şener, ilk olarak 2020 yılında Aykut Kocaman döneminde Konyaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2021 yılında 2. Lig ekibi 1922 Konyaspor’a kiralık giden Şener Kaya, başarılı geçen 1.5 yılın ardından 2022-2023 sezonun başında Samsunspor’a transfer oldu.

Ayrıca U-16, U-17 ve U-18 milli takımlarda forma giyen Şener Kaya, şimdilerde Samsunspor’un başarısı için ter döküyor.

Beden Eğitimi Öğretmeni Kerem Aşkın, 100. yıl Atatürk Ortaokulu’nun eski öğrencilerinden Şener Kaya’nın desteklerini her yıl arttırarak sürdürdüğünü belirterek, “Daha önce okulumuz sporcularının ve okul takımlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan Şener Kaya, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başında birçok öğrenciye spor malzemesi desteğinde bulunmuştur. Bizler de okulumuz ve öğrencilerimiz adına kendisine teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz” dedi.

Şener Kaya ise bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri olan Kerem Aşkın başta olmak üzere okul idareci ve öğretmenlerine teşekkür ederek, “Konyaspor alt yapısında geçirdiğim süre zarfında gerek maddi gerekse manevi desteklerinden dolayı minnettarım. Ben de elimden geldiğince okuluma ve öğrenci kardeşlerime yardım etmeye çalışıyorum. Tatil dönemlerinde okulu ve öğretmenlerimi ziyaret ediyorum” diye konuştu.