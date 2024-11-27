Bitlis’teki tarihi ve doğal güzelliklerin kış mevsimiyle birlikte beyaz gelinliğini giymesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Birçok tarihi eserle adeta açık hava müzesini andıran Bitlis’te tarihi eserlerle bütünleşen beyaz örtünün ortaya çıkardığı manzaralar görenleri mest ediyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 25, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaşırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bitlis Belediyesinin yürüttüğü projelerin tamamlanmasıyla ortaya çıkarılan tarihi doku karla bütünleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Çarşı merkezinin tam ortasından geçen derenin üzerine yapılan betonarme yapıların yıkılmasıyla her biri yaklaşık 500 yıllık olan 8 adet köprüyle birlikte “Dere Üstü Islah Projesi” çerçevesinde kale, köprüler, hanlar, hamamlar ve camiler gün yüzüne çıkarılmıştı. Türkiye’nin en çok kar alan illerinin başında gelen ve ‘karın başkenti’ olarak bilinen Bitlis’te kar yağışıyla tarihi eserlerin bütünleşmesi fotoğraf severleri de heyecanlandırdı.