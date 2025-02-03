Bitlis’in önemli sembollerinden biri olan Deliklitaş, etkisini gösteren Sibirya soğukları nedeniyle tamamen buzla kaplandı.

Şehir genelinde etkili olan dondurucu soğuklar, Bitlis-Diyarbakır kara yolunun 12’nci kilometresinde bulunan Deliklitaş’ı da etkiledi. Bitlis’in giriş noktası olarak bilinen Deliklitaş, hava sıcaklığının eksi 15 derecelere kadar düşmesiyle birlikte donarak adeta bir buz şelalesine dönüştü. Zirvesinden akan doğal kaynak sularıyla yılın her döneminde farklı bir güzelliğe sahip olan Deliklitaş, kış aylarında ise travertenleri andıran beyaz örtüsüyle dikkat çekiyor. Bu doğal manzarayı gören vatandaşlar, yoldan geçerken durup bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

Deliklitaş’ın bu halini ilk kez gördüğünü belirten vatandaşlardan Zeliha Yaren, "Böylesine güzel bir manzarayla ilk defa karşılaştım. Adeta donmuş bir şelale gibi görünüyor. Havanın ne kadar soğuk olduğunu buraya bakınca bile anlayabiliyoruz. Fotoğraf çekmeden geçmek istemedim, gerçekten çok etkileyici bir görüntü" dedi.

Deliklitaş’ın buzla kaplanmış halini hayranlıkla izlediğini söyleyen Mehmet Kaya ise "Bu manzara gerçekten büyüleyici. Doğanın kış aylarında nasıl farklı bir güzelliğe büründüğünü burada net bir şekilde görüyoruz. Yolculuk sırasında durup bu anı ölümsüzleştirmek istedim. Bitlis’in soğukları sert ama ortaya çıkan bu görüntü her şeye değiyor" diye konuştu.