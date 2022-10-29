Bitlis’in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen programla kutlandı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen programla kutlandı.

Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi tarafından Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ tarafından günün anlama ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Kaymakam Dağ, “Cumhuriyetimizin 99.yıl dönümünü kutluyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimizi ve gazilerimi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Dolayısıyla Cumhuriyeti değerlerine sahip çıkarak yaşatacağımız konusunda hem fikir olduğumuzu düşünmekteyim. Bunu çağın gereklerine uygun olarak yapmamız gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet Han topları icat ederek, surların bir hükmünün olmadığını tarih sayfalarına işlemiştir. Şuanda da gerek İHA gerek SİHA teknolojileriyle bunlarla da inşallah yakın bir zamanda çağ atlayacağız. Dolayısıyla bunları sürdürecek olanlarda siz sevgili kardeşlerimizsiniz. Bunu bilinçaltımıza sürekli başarıyı yerleştirerek yapacağız. Şuanda bin yıl önceki Kubbet-ül İslam topraklarından sesleniyoruz. O günkü heyecanımızın vizyonuna sahip olmak zorundayız. O günkü ecdadımızın bakış açısına sahip olmalıyız ki insanlığa yararlı hizmetlerde bulunabilelim. Hepinizin bugününü kutluyorum“ dedi.

Konuşma sonrasında program öğrenciler tarafından çeşitli şiirler okunarak, minikler mehteran gösteri, koro, tiyatro, oratoryo ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. Program, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere protokol tarafından ödüllerinin verilmesiyle birlikte sona erdi. Programa, Ahlat Belediye Başkan Vekili Nuri Alpaslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, Ahlat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Harun Koçak, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

(ÖO-ŞAK-Y)

HMN

- Tatvan’da Cumhuriyet’in 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

Mücahit Tarlan

BİTLİS(İHA) - Bitlis’in Tatvan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Tatvan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Cumhuriyetin bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, ilanı olduğunu belirterek, “Özgürlük ve bağımsızlığımızın nişanesi Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin ilanıyla birlikte milletimizin her ferdinin bağımsızlık ülküsü, hürriyet tutkusu, sulh içinde bir arada yaşama tasavvuru, cisme bürünmüş adı tarih sahnesinden silinmek istenen bir millet, yıkıcı planları parçalayıp hükümsüz kılmıştır. Zira Cumhuriyetimiz bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, ilanıdır. Bugün de İstiklal Savaşı’mızı zafere taşıyan Cumhuriyetimize ayak veren ruh, tıpkı 99 yıl önce olduğu gibi dimdik ayaktadır. Bunun sayesinde Cumhur ile Cumhuriyet daha bir muhabbetle kucaklaşmaktadır. Devletimizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya ve evrensel insanlık değerinin savunulmasına öncülük etmeye, zalimlerin ve vatan hainlerinin ise karşısında olmaya her zamankinden daha fazla ve kararlıyız. Bu coğrafyada var olabilmenin temel şartı kardeşliği korumaktır. Bilinmelidir ki bin yıllık kardeşlik ikliminde yaşadığımız bu coğrafyayı karıştırmak isteyenler karşısında yenilmez, yıkılmaz bir imar abidesiyiz. Kadim bir devlet geleneğine sahip olan milletimiz, yeni yüzyılın diplomaside gerçekçi, etkin, kural koyucu, sanayi ve teknolojide çağdaşlığıyla rekabet halinde, askeri imkan ve kapasitesiyle barışta caydırıcı, savaşta baskın bir güç olarak Türkiye Cumhuriyeti, Bölgesinde ve dünyada söz sahibi yükselen bir değer konumunda ve Milli teknoloji hamlesiyle donatılmış en güçlü orduya sahip ülkeler arasına girmiştir” diye konuştu.

Kaymakam Demir, öğrencilerin demokrasiye sahip çıkması gerektiğini de ifade ederek, “Sevgili öğrenciler, sizler Atatürk’ün deyimiyle geleceğin ışıklı çiçeklerisiniz. Size devredilen meşaleyi hep yüksekte tutmalısınız. Cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkmalı, ülkemiz için var gücünüzle çalışmalısınız. Bu anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan Malazgirt’te, Dumlupınar’da, Yemen’de, Kafkasya’da, Çanakkale’de, Kıbrıs’ta, terörle mücadele operasyonlarımızda, hain darbe girişimi 15 Temmuz’da, şehit olan vatan evlatlarını ve gazilerini minnetle yad ediyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum” şeklinde konuştu.

Tatvan Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından oratoryo ve zeybek gösterileri düzenlenen program, daha sonra öğretmenler tarafından hazırlanan Cumhuriyet Bayramı ile ilgili video ve belgesel sunumu yapılması ile devam etti. Programda öğrenciler tarafından yapılan gösteriler ve koro dinletisi ise büyük beğeni topladı. Program; değişik yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Düzenlenen programa Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, 10.Komando Tugay Komutanı Vekili Albay Levent Aldatmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, Belediye Başkan Vekili Ayşe Altıok, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, askeri erkân, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(MT-ŞAK-Y)

HMN

- Hizan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

(Fotoğraflı)

Abdullah Ölez

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Kaymakam Nurhalil Özçelik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Halk Eğitim merkezinde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam Nurhalil Özçelik’in Kaymakam Nurhalil Özçelik’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Cumhuriyet konulu sinevizyonla devam eden programda, öğretmenler tarafından "Tarihe Damga Vurmuş Karakterler" oratoryosu ve müzik dinletisi yapıldı. Öğrencilerin 10. yıl marşı eşliğindeki bayrak gösterimine Kaymakamım ve kurum amirleri de eşlik etti.

(AÖ-ŞAK-Y)

HMN

- Adilcevaz’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

(Fotoğraflı)

Orhan Emen

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir’in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Adilcevaz Anadolu Lisesi’nde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaları yapıldı. Konuşmaların ardından şiir dinletisi, halk oyunları gösterisi ve çeşitli etkinliklerin ardından geçit töreniyle son buldu.

Programa Kaymakam İsmail Demir, Belediye Başkan Vekili Celal Erkoç, protokol üyeleri, öğretmenler öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.