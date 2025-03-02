Bitlis’in Mutki ilçesi ve sınırları içerisinde yer alan doğal güzellikleri havadan görüntülendi.

Bitlis Valiliği, "Mutki’de Kış" başlığıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Mutki ilçesinin doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel zenginliklerine de yer verdi. Videoda, yüzyıllardır süren çömlekçilik mesleğinin devam ettiği ilçede üretilen çanak, çömlek, tandır, vazo, sürahi ve süs eşyaları gibi el emeği göz nuru malzemeler, bölge halkı tarafından yoğun olarak tüketilen tandır ekmeği, damların ve evlerinin önündeki karı temizleyen ilçe sakinleri, yaklaşık 60 metre yükseklikten akan Gümüşkanat Şelalesi’nin havadan çekilen görüntüleri yer aldı. Yapılan paylaşımda, "Mutki, doğası, temiz havası ve huzurlu atmosferiyle büyük bir doğal zenginliğe sahip. Bembeyaz karlarla örtülü dağları, vadileri ve berrak akarsuları ile her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Doğanın kalbinde huzur arayanlar için eşsiz bir yer" ifadelerine yer verildi.