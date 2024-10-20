Bitlis’e yeni atanan pratisyen hekimler, Tatvan Devlet Hastanesinde kapsamlı bir eğitim programına katıldı.

Tatvan Devlet Hastanesinde görev yapan uzman doktorlar tarafından pratisyen hekimlere hastane işleyişi, hasta yönetimi, acil müdahale yöntemleri ve hasta hakları gibi konularda detaylı bilgi verildi. Eğitimler, deneyimli uzman hekimler tarafından verilirken, yeni başlayan hekimlerin bölgedeki sağlık hizmetlerine en iyi şekilde adapte olmaları amaçlandı.

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, eğitim programıyla ilgili yaptığı açıklamada , "Yeni atanan pratisyen hekimlerimizin en iyi şekilde hazırlanarak, halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunabilmeleri için bu eğitimleri düzenliyoruz. Tatvan Devlet Hastanesi olarak, her zaman genç hekimlerimizin yanında olup, onları desteklemeye devam edeceğiz. Hekimlerimizin gelişimi, sağlık hizmetlerimizin kalitesini doğrudan etkiliyor ve bizler de bu kaliteyi sürekli olarak artırma hedefindeyiz. Pratisyen hekimlerin katılım gösterdiği bu eğitim programı, hem hastane hizmet kalitesinin artırılması hem de hekimlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu eğitim programını organize eden Başhekim Yardımcısı Acil Uzmanı Dr. Ali Yaşar’a ve emeği geçen uzman doktorlarımıza teşekkür ederiz" dedi.