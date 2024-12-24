Bitlis İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Güzeltaş, 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası sonuçlarına göre Bitlis’e 18 doktorun atandığını açıkladı.

Güzeltaş, uzun süredir beklenen Gastroenteroloji uzmanı atamasının bu kura ile gerçekleştiğini belirtti. Güzeltaş, “Göreve başladığımızda ’Her İlçeye Kadın Doğum, Çocuk ve Dahiliye Uzmanı’ sloganıyla yola çıkmıştık. Bu atamalarla bu hedefimize bir adım daha yaklaştık. Özellikle yıllardır beklenen Mutki’ye kadın doğum doktoru ataması da bu süreçte gerçekleşti. Bu bizim için sevindirici bir gelişme" dedi.

Atamalar kapsamında, 1 radyoloji, 1 kardiyoloji 1, 1 genel cerrahi, 1 göğüs cerrahisi, 1 gastroenteroloji, 1 beyin ve sinir cerrahisi, 2 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 2 kadın hastalıkları ve doğum, 1 fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve 1 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı ile 6 pratisyen hekim Bitlis’te görev yapacak.