Bitlis’te Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde stadyumdan spor salonlarına ve kapalı yüzme havuzuna kadar birçok spor tesisi yapılıyor.

2020 yılında yapımı tamamlanarak hizmete giren yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra bin 500 kişilik kapalı spor salonu ile 5 bin kişilik stadyum bu yılsonunda hizmete açılacak. Bitlis-Baykan kara yolu mevkiinde bulunan ve spor kampusu olarak tasarlanan yatırımlar ise kentte sporun gelişmesine büyük katkı sağlayacak.

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, şehirdeki spor yatırımlarını gazetecilere anlatarak, kayak evi ve kayak tesisi revize çalışmalarının da yılsonunda bitirilerek teslim alınacağını söyledi. Elkatmış, “Bin 500 seyirci kapasiteli spor salonumuz 2022 yılında inşaatına başlanmış olup bu yılın sonunda teslim alacağız. Yaklaşık bir yıl içerisinde yaptığımız faaliyetler doğrultusundan böyle bir projeyi bakanlığımız uygun gördü. Kampus alanındaki tesisimizde 5 bin seyircili stadımız mevcuttur. O da aynı şekilde yılsonunda teslim alınacaktır. Yine 2020 yılında faaliyete geçmiş olan yarı olimpik yüzme havuzumuzdur. Tesisimizde 6 tane yavru salon, bir tane büyük salon olmak üzere ana ve temel branşlara hitap edecektir. Tesislerimiz bittikten sonra burada bir konsept halinde faaliyetlerimiz yürütülecektir. Öğrencilerimiz ve sporcularımız buradan istifade edeceklerdir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde 2022 yatırım programında Rahva bölgesinde bulunan kayak evi ile de tesisimizi güçlendirdik. Kış ayında kayak severlere hizmet vereceğiz. Aynı şekilde Bitlis merkeze bağlı Kömüs bölgesinde bulunan tesisimizde kayak evi ve kayak tesisi revize çalışmaları da yılsonunda teslim alınacaktır” dedi.