Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Ahlat’a çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Van’ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün vasiyeti olarak yapılan cami ve yatılı hafızlık Kur’an kursunun açılışına katılan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, daha sonra ilçede çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. İlk olarak Ahlat Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Karaömeroğlu’nu kaymakamlık girişinde Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve kurum amirleri karşıladı. Daha sonra kaymakamlık makamına geçen Vali Erol Karaömeroğlu, burada bir süre Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl’le görüşüp ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldıktan sonra Ahlat Adliyesine geçerek Ahlat Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan’ı ziyaret etti. Daha sonra Ahlat Belediyesini ziyaret eden Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, burada Ahlat Belediye Başkan Vekili Nuri Alparslan ve belediye birim amirleriyle bir araya gelerek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Karaömeroğlu daha sonra Ahlat Ziraat Odasını ziyaret ederek Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden’den Ahlat’ın zengin tarımsal ürünleri hakkında bilgiler aldı.

Karaömeroğlu, programı kapsamında Ovakışla beldesine geçerek Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal’ı makamında ziyaret etti. Vali Karaömeroğlu, Ovakışla beldesi ziyaretleri esnasında yol kenarında bulunan ve Ahlat’ın meşhur patateslerinin işlediği tesisi ziyaret ederek burada çalışan tarım işçilerine kolaylıklar diledi. Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, son olarak Ahlat ilçesinin Tunus Mahallesi’nde yapımı devam eden konut alanında incelemede bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.