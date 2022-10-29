Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Bitlis artık terörün konuşulmadığı dönemleri yaşıyor. Çok şükür bölgemizde tamamen huzur hakim” dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Bitlis artık terörün konuşulmadığı dönemleri yaşıyor. Çok şükür bölgemizde tamamen huzur hakim” dedi.

Bitlis’te sağlanan huzur ortamı ve hayata geçirilen Organize Sanayi Bölgesi ile (OSB) kentteki işsizlik oranı büyük ölçüde azaldı. Bu çerçevede 2018 yılında tekstil atölyelerinde çalışan işçi sayısı bin 400 iken bu yıl itibari ile bu sayı 8 bin 500 civarında oldu. Tekstil sektöründe 2023 yılsonuna kadar 15 bin 2024 yıl sonuna kadar ise 20 bin kişinin çalışacağı hedefleniyor. Bitlis nüfusunun yüzde 62’sinin genç nüfus olması hasebiyle bunu gören yatırımcılar bölgeye teveccüh gösteriyorlar. Konuyla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Devletimizin göstermiş olduğu kararlı ve dirayetli duruş sayesinde bölgemizde artık terörler ilgili bir hassasiyet hissedilmiyor. Buda özellikle yatırımcıların bölgemize olan hevesini ve iştahını arttırdı. Sahip olduğumuz en büyük zenginlik genç nüfusumuz. 350 binlik nüfusumuzun yüzde 62’si 0-30 yaş arası. Bunu gören yatırımcılar bölgeye teveccüh gösterdiler. Bizde kendilerine yardımcı olduk arsa tahsislerini yaptık Organize Sanayi Bölgemizden (OSB) gerekince dükkan kiraladık. Çok sayıda fabrikayı artık çalışır hale getirdik. 2018 yılında bölgemizde tekstil işletmelerinde çalışan sayısı bin 400 iken, bugün itibari ile tekstil iş yerlerinde çalışan sayısı 8 bin 500’ü buldu. Devam eden yatırımlar ve tamamlanacak işletmelerle beraber önümüzdeki yılsonunda kadar rakamın 15 bin civarında. 2024 yılsonuna kadar 20 bin civarında tekstil istihdamı temin etmiş olacağız" dedi.

Fabrikaların birçoğunda genç insanların çalıştığını ifade eden Vali Çağatay, "Özellikle büyük şehirlerde yatırımcıların çoğu genç işçi bulmakta zorlanıyor. Bizde kendilerine buradaki genç nüfusun artılarını anlatıyoruz. Kendileri de bize yatırımları için başvuruda bulunuyorlar. Bizde onlara yardımcı oluyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye ortalamasının çok üzerinde olan işsizlik oranımız Türkiye ortalaması seviyesine kadar gerilemiş durumda. Umudumuz odur ki önümüzdeki günlerde biz Türkiye ortalamasının altındaki bir işsizlik oranına kadar indirmiş olacağız” diye konuştu.

Tekstilci işveren Emirhan Uludil ise "İki yıl gibi kısa bir sürede böyle bir OSB’nin oluşumu hem inanılmaz hem de müthiş bir şey oldu. Yaklaşık 9 yıldır Bitlis’teyiz. Kent merkezi ve ilçelerinde yaklaşık 50 tane tekstil atölyesi bulunmakta. Testilin Bitlis geneline faydaları gerçekten de muhteşem oldu. İşsizlik bir nebzede olsa giderildi. Hatta daha büyük fabrikaların yapılması ile beraber önümüzdeki yıl itibari ile daha da yükselecek ve daha da işsizlik azalacak. Tekstil atölyelerinde yaklaşık 10 Bin kişi çalışıyor. İki yıl içinde böyle bir OSB’nin de oluşumu hem inanılmaz hem de müthiş bir şey oldu. Çok güzel oldu çok güzel katkıları oldu. Büyük işverenler bu organizeyi ve tekstilleri görünce vizyonları açıldı ve bu memlekete bakış açıları değişti” diye konuştu.