Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İstanbul’da düzenlenecek olan EMITT Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılarak şehrin tanıtımını yapacaklarını söyledi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İstanbul’da düzenlenecek olan EMITT Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılarak şehrin tanıtımını yapacaklarını söyledi.

Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 8 - 11 Şubat 2023 tarihlerinde turizm sektörü temsilcilerini 26’ncı kez İstanbul’da bir araya getirmeye hazırlanıyor. EMITT’te bu yıl yeni seyahat trendleri, turizm hedefleri gibi turizmin geleceği hakkında birçok önemli konu masaya yatırılıyor.

ICA Group tarafından düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, her yıl 40 bine yakın sektör profesyonelleri ve dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin, seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen turisti ağırlıyor.

EMITT’te bu yıl sektörün uzmanları değişen dünya ile birlikte değişen tüketici eğilimleri ve teknolojik gelişmeleri irdeliyor. EMITT 2023 Etkinlik Programı’nın ana başlıklarını ise başta sürdürülebilirlik olmak üzere sağlık ve wellness turizminde Türkiye’nin vizyonu ve çalışmaları, müşteri deneyimini geliştiren çığır açacak teknolojik uygulamalar, kültürel mirasımızın tanıtımı ve marka çalışmaları, eco, agro ve lüks turizm konusundaki iyi örnekler ile gastronomi oluşturacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Valiliği olarak şehrin turizm değerlerini turizmcilere ve tatilcilere takdim etmeye yönelik 2004 yılından beri katıldıkları bu büyük organizasyona bu yıl da etkili tanıtım faaliyetleriyle katılacaklarını söyledi. Vali Çağatay, “4. Salondaki 4532 no’lu stantta olacağız. İlimizin sembol değerleri ile turistik çekiciliklere ait görseller, el sanatları ürünleri ve hediyelik eşyalar sergilenecek olup, ziyaretçilere yöresel ürünlerimizden ikramlar yapılacaktır. Ayrıca ilimizin değişen yeni yüzüyle ilgili film ve slayt gösterileri de yapılacaktır. Turizmcilerin ilgi odağı olan fuarı, İstanbul’da yaşayan Bitlisli hemşehrilerimizin de ziyaret etmeleri için İstanbul’daki Bitlis dernekleri ile koordineli çalışmalar yürütülmektedir. Özenle hazırlandığımız ilimiz standına her yıl olduğu gibi bu yıl da ilginin büyük olmasını bekliyor ve bu çalışmalarımızın sonucu olarak da bölgemize olan turizm talebinde artış olacağını ümit ediyoruz. 8 - 11 Şubat 2023 tarihlerinde İstanbul Beylikdüzü TÜYAP’ta herkesi Bitlis standına bekliyoruz” dedi.