Bitlis İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Ekici, beraberindeki heyetle Sağlıklı Yaş Alma Merkezini ziyaret etti.

Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde açılan Sağlıklı Yaş Alma Merkezini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Ekici ve beraberindeki heyet, merkez hakkında bilgiler aldı. 80 yaş ve üstü hastaların evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi, desteklenmesi, tıbbi izlem yapılması ve gerektiğinde uzaktan sağlık hizmeti ile muayene ve danışmanlık hizmeti verilen merkezde ziyaretlerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Ekici, “Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’miz açıldığı günden bu yana 120 yaşlımıza hizmet sunmuştur. İhtiyaç halinde merkezimizde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı ve manevi destek uzmanı da görevlendirilerek gerek koruyucu gerekse tedavi edici sağlık hizmetlerinin multidisipliner bir ekip tarafından sunulması hedeflenmiştir. Bu anlamlı günde, tüm yaşlılarımızın Dünya Yaşlılar Günü’nü kutlar, hizmete yeni açılan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’mizin ilimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.