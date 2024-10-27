Bölgesel Amatör Lig ekibi Bitlis Özgülderespor, evinde karşılaştığı Yeşil Vartospor’u 2-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 4. hafta mücadelesinde Bitlis Özgüzelderespor, Yeşil Vartospor’u konuk etti. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmada, Bitlis temsilcisi ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptı. 64. dakikada Mesut Yarar’ın attığı golle öne geçen ev sahibi ekip, 80. dakikada Ozan Aslan’ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Maç sonunda sahadan 2-0 galip ayrılan Bitlis Özgüzelderespor, galibiyet pozu vererek sosyal medya hesaplarından sevincini taraftarıyla paylaştı.