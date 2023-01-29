Meteorolojinin hava durumu raporuna göre Pazartesi gününden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojinin hava durumu raporuna göre Pazartesi gününden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Muş’ta Pazartesi etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle bir açıklama yayınlayan Muş Valiliği, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 30.01.2023 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.