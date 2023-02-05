Bitlis’te günlerdir etkisini arttırarak sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken; il merkezi ile Güroymak ve Hizan ilçelerinde ise eğitime yarın için ara verildi.

Bitlis’te günlerdir etkisini arttırarak sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken; il merkezi ile Güroymak ve Hizan ilçelerinde ise eğitime yarın için ara verildi.

Günlerdir etkisi devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde bulunan 350 köyden 302’sinin yolu ulaşıma kapandı. Çatılarda biriken kar kütleleri aşağı düşerek tehlike oluştururken, buz sarkıtlarının boyu ise yaklaşık iki metreyi buldu. Şimdiye karda 197 santimetre kar yağışı alan Bitlis merkezde tek katlı evler, araçlar, trafik ışıkları, otobüs durakları kardan adeta kayboldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmaya başladıklarını söyledi. Kurtkan, kapalı 302 köy yolunun açılması için 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Bitlis Belediyesi de şehir merkezindeki mahalle yollarında ve merdivenlerde mesai yaparak açık tutmak için çalışıyor. 55 iş makinesi ve 80 personelle çalışmalarını yürüten belediye ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadeleye devam ediyor.

Vatandaşlar, kar yağışının geç gelmesine rağmen eski kışı aratmadığını ifade ettiler.