Bitlis’teki Budaklı Kaplıcaları gece saatlerinde gökyüzüyle birleşen manzarasıyla mest ediyor.

Güroymak ilçesinde bulunan özellikle kış aylarında mandaların girdiği sıcak termal sularıyla ünlü Budaklı Kaplıcası, gece saatlerinde gökyüzüyle birleşen manzarasıyla mest ediyor. Yılın farklı zamanlarında insan ve mandaların ayrı yerlerde suya girdiği kaplıcalar, son günlerde yıldızların etkileyici gösterisiyle de doğaseverleri cezbediyor. Dağlarla çevrili termal alanlar, geceleri kristal berraklığındaki gökyüzünde parıldayan yıldızlarla adeta görsel şölen sunuyor.

Kaplıcalarda termal suların dinlendirici etkisiyle rahatlayan ziyaretçiler, bu eşsiz manzaranın da keyfini çıkarıyor. Bitlis kaplıcaları sağlık turizminin yanında astronomi tutkunları için de ilgi çekici bir nokta haline gelmeye başladı.

Kaplıcanın yıldızlarla buluşan atmosferini görüntüleyen Doğa ve Uzay Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, "Geniş bir havzaya yayılan bu kaplıca, çevre illerden pek çok insanın ziyaret ettiği önemli bir uğrak yeridir. Ayrıca, mandaların kaplıcadaki görselliğiyle de tanınmaktadır. Budaklı Kaplıcaları, yalnızca termal turizm değil aynı zamanda barındırdığı canlı türleri ve manda yetiştiriciliği açısından da çok değerli bir bölgedir. Burası binlerce mandaya ev sahipliği yaparak ekonomik bir kaynak oluştururken, doğaseverler için de muhteşem fırsatlar sunmaktadır. Bunun yanında, Bitlis’in pek çok bölgesinde şehir ışığının az olması ve muhteşem doğa harikaları, doğa ve uzay gözlemi yapmak isteyenler için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Günler süren emeğimizin sonunda harika fotoğraflar ortaya çıkması bizleri mutlu ediyor" dedi.