TFF Kadınlar 3. Ligi’nde mücadele eden Bitlis Kadın Futbol Takımı, 2. Lig’e çıkmak için play-off maçlarına hazırlanıyor.

Bitlis Kadın Futbol Takımı, TFF Kadınlar 3. Lig play-off’ları için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenörler Ruken Fırat, İsmail Polat ve Arif Çağlayan eşliğinde çalışmalarına sürdüren turkuaz-beyazlı futbolcuların hedefi Bitlis’teki kadın futbol kulübünü Süper Lig’e taşımak. Başkanlığını Bitlisli iş adamı Yasin Can’ın yaptığı Bitlis Kadın Spor Kulübü bünyesinde kurulan takım, kentin de tek kadın futbol takımı olma özelliğini taşıyor. Tatvan Şehir Stadyumu’nda 2. Lig’e çıkma maçlarına hazırlanan takım; lise öğrencileri, lise mezunu ve beden eğitimi spor yüksekokulunda eğitimini sürdüren kızlardan oluşuyor.

3 yıl önce kurulan Bitlis Kadın Futbol Takımı, 22 kişilik kadrosuyla ligde başarılı bir sezon geçirdikten sonra 2. Lig’de kenti en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Antrenör Ruken Fırat, başka bir hedeflerinin de Doğu Anadolu bölgesinde yargıları kırarak bağlı oldukları futbol tutkusuyla kentte bu spora ilginin artmasını sağlamak olduğunu söyledi. Ruken Fırat, “Bitlis Kadın Futbol Kulübü’nün antrenörüyüm. Yaklaşık 8 aydır çalışmalarımızı canla başla sürdürüyoruz. Gerek teknik - taktik olsun gerekse kondisyon anlamında kızların iyi bir şekilde ivme kazandığını düşünüyorum. Tabii ki hedefimiz sadece 2. Lig değil. Biz 2. Lig ile beraber Süper Lig’e kadar yükselmek istiyoruz. Bunun için de özverili bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikle sakatlığın olmadığı sağlıklı bir play-off ve katılan tüm takımlara da başarılar diliyoruz” dedi.

Fırat, futbola merakı olan tüm kadınları kulübe gelmelerini istediklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim amacımız bu bölgede sadece erkeklerin değil, kadınların da futbol oynayabildiklerini kanıtlamaktır. Ayrıca futbola merakı olan kadınlarımızı kadın futboluna teşvike etmek istiyoruz.”