Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emine Kübra Dindar Demiray, yılbaşında görevleri başında olan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emine Kübra Dindar Demiray, yılbaşında görevleri başında olan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emine Kübra Dindar Demiray, yılbaşında sağlık çalışanlarını yalnız bırakmadı, Tatvan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti. Sağlık çalışanlarıyla sohbet ettikten sonra komuta merkezine geçen Demiray, acil çağrılar hakkında bilgiler aldı. Telsiz başına geçen İl Sağlık Müdürü Demiray, görevi başında yeni yıla girecek sağlık çalışanlarına “1301’den tüm ekiplere her türlü zorlu şartlarda hastalara ulaşabilmek için canla başla görev yapan siz değerli ekip arkadaşlarıma mutlu yıllar diliyorum.” dedi