Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, 1071 etkinliklerinde kurduğu sahra çadırları ve mobil ekiplerle sağlık hizmeti veriyor.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, 1071 etkinliklerinde kurduğu sahra çadırları ve mobil ekiplerle sağlık hizmeti veriyor.

Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler Ahlat ilçesinde tüm coşkusuyla devam ediyor. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü de alanda kurduğu sahra çadırları ve mobil sağlık ekipleri ile sağlık hizmeti veriyor. Alanda kurulan sahra çadırlarına başvuran vatandaşların tedavileri yapılırken, oluşabilecek ani vakalara karşı da etkinlik alanında mobil ekipler gezdiriliyor. Verilen sağlık hizmeti hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Bitlis İl Sağlık Müdürü Dr. Emine Kübra Dindar Demiray, “Bizler halkımızın daha rahat, sağlıklı ve huzurlu bir şenlik geçirmesi sebebiyle tüm tedbirleri aldık. Bu şenliklere yaklaşık 22 acil yardım ambulansı ve 66 personelimiz, 112 ve UMKE’nin eşlik ettiği 34 tim halinde sedye ekibi, yine 3 tane acil sağlık ünitesi ve içerisinde tüm personelimizle eşlik edeceğiz. 20 tane destek personelimiz yaklaşık 30 tane de farklı uzmanlık dallarında doktorlarımız eşlik ediyor. Yine kanser tarama için mobil mamografi aracımız burada olup ayrıca hatırlatma dozu için aşı çadırımızda bulunmaktadır. Bu anlamda tüm halkımızın sağlıklı ve huzurlu bir şenlik geçirmelerini diliyorum" dedi.