Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü’nde devir teslim töreni yapıldı. İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa Ekici, görevini Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökhan Güzeltas’a devretti.

Uzman Dr. Ekici, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanırken, Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü görevini Op. Dr. Gökhan Güzeltas üstlendi.

Törende konuşan yeni İl Sağlık Müdürü Güzeltas, Bitlis’te sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da yükseltmek için çalışacaklarını belirtti. Görevini devreden Uzman Dr. Mustafa Ekici ise Bitlis’te geçirdiği süre boyunca ekip olarak önemli projelere imza attıklarını ve Mersin’de de bu deneyimlerini sürdüreceklerini ifade etti.