Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 9 göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik icra edilen operasyonlar neticesinde Tatvan kırsalında 4 organizatör ve toplam 9 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmiş olup, organizatörler tutuklanmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.