BİTLİS (İHA) –Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) yapmış olduğu üniversiteler memnuniyet sıralamasında Bitlis Eren Üniversitesi sondan 5’inci oldu.

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) tarafından 126 devlet, 74 vakıf olmak üzere 200 üniversitede öğrenim gören 47 bin 761 öğrencinin katılımıyla memnuniyet anketi yapıldı. Yapılan araştırmada öğrencilerin en çok memnun olduğu üniversiteler listelendi. Yapılan araştırmada ise Bitlis Eren Üniversitesi 2022 yılında yapılan 252 genel memnuniyet puanıyla 188’inci iken 2023 yılında yapılan araştırmada 222 genel memnuniyet puanıyla 195’inci olarak sondan 5’inci oldu.