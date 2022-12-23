Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Karın başkenti olarak bilinen Bitlis’te soğuk hava ve kar yüzünü gösterdi. Tatvan ilçesinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Aralıksız yoğun bir şekilde etkisini gösteren kar, kartpostallık görüntüleri de beraberinde getirdi. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için yola koyulan vatandaşlardan bazıları gördükleri manzara karşısında sevinerek fotoğraf çekerken, bazı vatandaşlar ise kara hazırlıksız yakalandı. Günü beyaz örtüyle karşılayan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizleyerek yola koyuldu.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu kente, kara en çok sevinen ise çocuklar oldu.

Kara hazırlıksız yakalandığını dile getiren Rıdvan Polat adlı vatandaş, “Bugün Tatvan’a kar yağdı ve hazırlıksız yakalandık. Karın geç gelmesi biraz sıkıntı oluşturdu. Bizim gibi hazırlıksız yakalanan olabilir. Yolda gelirken biraz zorlandık. Karın yağması bizim memleket için güzel. İnşallah bu şekil yağmaya devam eder. Fırtınalar olmasa daha iyi olur. Bitlis kara alışık bir memleket. Zaten kar memleketi burası ve bayağı bir kar da yağıyor. Yüksek rakımlarda kar yağışı daha fazla ve kent merkezinde kar daha az. Ama karımız güzeldir. İnşallah bu karın soğukluğu insanlara bir sıcaklık getirir” diye konuştu.