Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferans yoluyla bağlandığı törende “Bitlis Çayı Viyadüğü” Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından ulaşıma açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferans yoluyla bağlandığı törende “Bitlis Çayı Viyadüğü” Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından ulaşıma açıldı.

Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan ve yapımına iki yıl önce başlanan Bitlis Çayı Viyadüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferans ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise kente gelerek açılışa katıldı. Ankara’da hava yolu ile Muş’a oradan da Bitlis’e gelen Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak belediyeyi ve AK Parti Bitlis İl Başkanlığını ziyaret etti.

Buradaki temaslarının ardından viyadüğün bulunduğu mevki olan Bitlis-Diyarbakır yoluna geçen Karaismailoğlu, açılış öncesinde incelemelerde bulunup bilgiler aldı. Viyadük üzerinde düzenlenen törene videokonferans ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gürbulak, Kapıköy, Esendere ve Habur gibi önemli sınır kapılarına giden önemli ana güzergahtaki bu yolun bitmesi Bitlis ile birlikte tüm bölgeyi rahatlatacaktır. Bitlis’in kuzey ve güney istikametinde ulaşımını sağlayan Baykan yolunun 45,5 kilometrelik kısmını bölünmüş yol olarak daha önce tamamlamıştık. Bugün açılışını yaptığımız viyadük sayesinde Bitlis-Baykan yolunun arasındaki ulaşımın en sıkıntılı yerlerinden birini daha çözüyoruz. Yolun bu kısmında daha önce kullanılan güzergah heyelan sebebiyle güvenli ve kesintisiz ulaşıma imkan vermiyordu. Son 4,5 kilometrelik kısmını da önümüzdeki yıl bitirerek toplamda 50 kilometrelik bu projeyi bölgenin ekonomik gelişimine iyi bir katkı sağlayacak şekilde bütünüyle hizmete sunacağız. Ülkemizin Gürbulak, Kapıköy, Esendere ve Habur gibi önemli sınır kapılarına giden önemli ana güzergahtaki bu yolun bitmesi Bitlis ile birlikte tüm bölgeyi rahatlatacaktır” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, burada yaptığı konuşmada, viyadük hakkında teknik bilgiler vererek, kent ve bölge için ne denli önemli olduğuna değindi. Bakan Adil Karaismailoğlu, “Türkiye’yi küresel lojistik bir süper güce dönüştürmek için emin adımlarla ilerliyoruz. Ulaştırma ve Lojistik Master Planımız doğrultusunda 5 bine yakın şantiyemiz ve hizmet noktamızda 700 bine yakın çalışma arkadaşımızla, yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak yatırımları bir bir inşa ediyoruz. 2003 yılında başlattığımız kara yolu hamlesi ile özellikle kara yolu ulaşım ağımızın gücüne güç kattık. Artan taşıt sayısına, artan taşıt hareketliliğine rağmen trafik yoğunluğunu azalttık, kaza oranını yüzde 82 azalttık. Her yıl 13 bini aşkın vatandaşımızın canını güvenli yollar sayesinde kurtarıyoruz. Yatırımlarımız sayesinde sadece 2021 yılında; yakıttan, zamandan, araç bakım ve işletme maliyetlerinden toplam 28 milyar dolar tasarruf elde ettik” diye konuştu.

“Kafkasları, Karadeniz’i ve İran’ı; Güneydoğu Anadolu, Mezopotamya ve Ortadoğu’ya bağlayan doğal geçit konumundaki Bitlis’in ulaşımdaki önemini, hayata geçirdiğimiz ulaşım yatırımları ile daha da arttırıyoruz” diyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“2003’te Bitlis’in sadece 19 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 15 kattan fazla artırarak 305 kilometreye ulaştırdık. Bugün de dağlık bir arazi yapısına sahip şehrimizin güney illeriyle bağlantısını sağlayan güzergâh üzerindeki Bitlis Çayı Viyadüğünü ve bağlantı yollarını başarıyla tamamlamanın ve açmanın sevincini paylaşıyoruz. Bugün Bitlis’e bir ilki kazandırmanın da haklı gururunu yaşıyoruz.”

Bitlis Çayı üzerindeki viyadüğün yapımında kullanılan çeliğin iki Eyfel Kulesi kadar olduğunu söyleyen Bakan Adil Karaismailoğlu, “Tamamı yerli ve milli mühendislik çözümlerimiz ve mühendislerimizin tasarımı ile inşa edilen Bitlis Çayı Viyadüğü, kendi alanında dünya üzerinde yapımı tamamlanan ilk köprü olmuştur. Yüzde 4 eğimle, 15 bin 600 ton çelik kullanılarak tek parça inşa edilen Bitlis Çayı Viyadüğünde bin kilometre kaynak yapıldı. Viyadükte kullanılan çelik miktarı Eyfel Kulesi’nin inşasında kullanılan çeliğin 2 katıdır. Sadece örnek gösterdiğim bu miktar dahi, projemizin ne denli önemli ve büyük olduğunun kanıtıdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz arasında önemli bir geçiş noktası olan Bitlis Çayı Viyadüğü; Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Habur gibi önemli sınır kapılarına erişim sağlayan uluslararası lojistik koridorunun da ulaşım standardını son derece artırdı. Başta tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm olmak üzere bölgenin sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, karayolları genel müdürü, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla viyadüğün açılışı yapıldı.

Açılıştan sonra Bakan Karaismailoğlu, kendisinin kullandığı araçla viyadüğün üstünden geçerek test sürüşü yaptı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Bitlis’teki programın ardından Muş’a oradan da Ankara’ya hareket etti.