DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgınıyla birlikte vatandaşlar doğal ürünlere rağbet göstermeye başlarken, ’merdiven altı’ olarak tabir edilen ürünlerin satışı da arttı. Vatandaşın bitkisel ürün alırken çok dikkatli olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, "Merdiven altı ürünlerin içeriğinde pestisitler ve ağır metaller olabilir. Üretimi sırasında birçok zirai ilaç kullanılmış olabilir" dedi.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgınıyla birlikte vatandaşlar doğal ürünlere rağbet göstermeye başlarken, ’merdiven altı’ olarak tabir edilen ürünlerin satışı da arttı. Vatandaşın bitkisel ürün alırken çok dikkatli olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, "Merdiven altı ürünlerin içeriğinde pestisitler ve ağır metaller olabilir. Üretimi sırasında birçok zirai ilaç kullanılmış olabilir" dedi.

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, bitkisel ürün kullanımının dünya genelinde çok popüler olduğunu söyleyerek, insanların geleneksel tedavi yöntemlerine çok güvendiğini kaydetti. Bitkisel ürün alırken dikkat edilmesi gereken konuların göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizen Kaya, "Üretim çok önemli. Ürünlerin üzerinde bir şeyler yazıyor. Vatandaş, ürünün içeriğinde ne olduğunu bilemez. Sadece ürünün üzerinde yazanlara güvenmek zorunda kalır. Bitkisel ürün yapan kişilerin çoğu hiçbir eğitim almamış kişilerdir. Üretimlerin çoğu merdiven altında yapılıyor. Biz bu sorunları çözmek üzere Düzce Üniversitesi olarak Türkiye’nin en geniş geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezini kurduk. Sadece tedavi hizmeti vermiyoruz. Klinik araştırma ve AR-GE hizmetleri veriyoruz. Ürün geliştirme hizmetleri veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Üretim sırasında zirai ilaç kullanılmış olabilir"

’Merdiven altı’ diye tabir edilen ürünlerden uzak durulması gerektiği uyarısında bulunan Kaya, "Bu ürünlerin içeriğinde pestisitler ve ağır metaller olabilir. Üretimi sırasında birçok zirai ilaç kullanılmış olabilir. Bu ürünün geliştirilmesi sırasında fermantasyonu yanlış yapılmış olabilir. İçinde hiçbir aktif madde kalmamış olabilir. Bu ürüne aşırı seyreltik maddeler konularak seyreltilmiş olabilir. O zaman etkinliği de aşırı derecede düşecektir. Bütün bu süreçleri en iyi olması için işi bilen ve dürüst üreticiler tarafından üretilmesi gerekiyor" dedi.

"Doğal tıbbi ürünlerin standardizasyonuna dair bazı çalışmalar yapılıyor"

Merdiven altı üretimin engellenmesi için birçok çalışmanın yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Devlette bunun farkında ve doğal tıbbi ürünlerin standardizasyonuna dair bazı çalışmalar yapılıyor. Bunlar sonuçlandığında piyasanın bir dengeye geleceğini tahmin ediyoruz. Örneğin ben bir kudret narı üretmek istiyorum, bunun bir standardizasyonu olacak. İçeriğinde ki maddeler nelerdir? Hangi araştırmalar yapılmıştır? Bunun bir standardizasyonu olacak. ’Propolis damla ürettim’ diyorsanız bunun bir standardı olacak. 1 gram propolisi bir litre çözücüye koyduğunuz da buda bir propolis çözeltisidir, 10 gram koyduğunuzda da aynısıdır, 100 gram koyduğunuzda da aynı olacaktır. Arada 100 kat fark var. Doz çok önemli. Doz yanlış ayarlandığında zararlı da olabilir, faydalı da olabilir. Bu sebeple üretici çok önemlidir, standardizasyon çok önemlidir. Birkaç yıl içerisinde ülkemizde bu konuda bir çalışma başlayacak gibi duruyor. Bakanlığın bu konuda çalışmaları ciddi noktalara ulaştı. O olduğunda o standartla hepimiz için çok faydalı olacak. O olana kadar da güvenilir üreticilerin ve profesyonel üreticilerin tercih edilmesini tavsiye ederim. Bu piyasada merdiven altı üretim çok fazla. Buna dikkat edilmesini tavsiye ederim"