SAMSUN (İHA) – Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı, bitkisel üretim yapan tüm çiftçilerin destek alacağını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Samsun’un 17 ilçesinde 51 Mahallede program düzenlendi. Program kapsamında Canik Gölalan’da Üretim Planlaması ve Yeni Destek Modeli’ ne ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Müdür Sağlam, ÇKS ve destekler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Bitkisel üretim yapan ÇKS’ye kayıtlı tüm üreticiler destek alacak”

Programda bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, “Bakanlıkça oluşturulan kurul, arz güvencesinin temin edilmesi, verimliliğin artırılması ve tarımsal üretimin geliştirilmesi için iklim değişikliğini de dikkate alarak uygun ekolojilerde arz ve talep miktarı ile yeterlilik oranına göre tarımsal üretim planlaması yapar. Stratejik ürünlerin, en uygun yerde üretilmesi/yetiştirilmesiyle birlikte, kaynak kullanımında optimizasyon, verimlilik ve tarımsal hasılada artış sağlanması, hasat döneminde üreticilerimizin pazarlama sorunu yaşamalarının önüne geçilmesi, refah düzeylerinin yükselmesine katkı sağlanması ve iklim değişikliği dikkate alınarak doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı temin edilerek, suyu merkeze alan bir üretim planlaması amaçlanmıştır. Böylece üreticimizi koruyup güçlendirirken, tüketicimizin de artan refahtan pay alması sağlanacaktır. Yeni destekleme modeliyle ilk defa bitkisel üretim destekleri 3 yıllık açıklandı. İlk defa destek ödemeleri üretim döneminden önce açıklandı. Destek kalemlerinde sadeleştirmeye gidildi. Bitkisel üretim yapan ÇKS’ye kayıtlı tüm üreticiler destek alacak. Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verilecek. Su kısıtı olan havzalarda münavebeye uygun üretime ilave destek sağlanacak. Kamu kuruluşları tarafından ıslah edilen milli tohumla üretim yapan ilave destek alacak. Destek tutarları girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncellenecek” dedi.

Canik Kaymakamı Şeref Aydın ise programda yaptığı konuşmada, “Bu buluşma ile çiftçilerimizin, üretim planlaması konusunda bilinçlenmesi sağlanarak, yeni destek modelinin avantajları hakkında yol gösterici bilgiler verilecek. Çiftçilerimiz planlı üretime yönlendirilecek. Çiftçilerimiz üretime karar vermeden önce, hangi havzada, hangi ürüne, ne kadar destek alacağını bilmiş olacak. Böylece çiftçilerimizi, planlı üretime yönlendirecek ve plansız üretimin getirdiği birtakım olumsuzlukların da önüne geçmiş olacağız. Ben de bu toplantının ilimiz tarımına ve tarımla uğraşan üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Toplantıya ayrıca şube müdürleri, ilçe müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli personel ile tarımsal üretim yapan çiftçiler katıldı.