Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) ve Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 2022 Yılı Eğitim Programları çerçevesinde Tarım İl Müdürlüğü teknik personellerine, çiftçilere, ilçe ve mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen eğitim faaliyetleri sona erdi.

Atatürk Üniversitesi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) ve Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 2022 Yılı Eğitim Programları çerçevesinde Tarım İl Müdürlüğü teknik personellerine, çiftçilere, ilçe ve mahalle muhtarlarına yönelik düzenlenen eğitim faaliyetleri sona erdi.

Eğitimin son etabında ilçe ve mahalle muhtarlarına “Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Barınaklar, Hayvan Besleme, Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Yem Bitkilerinin Önemi, Hayvan Hastalıkları, Kompost Yapımı ve Kullanım Alanları ile Tarımsal Destek ve Hibeler” konularında bilgiler verilerek Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi de ziyaret edildi.

Tarım ve Hayvancılık Eğitimleri Dışında da Eğitimler Verildi

Tarımsal yeniliklerin çiftçiye aktarılmasında köprü görevi gören Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından, Tarım Bilimleri Eğitim Merkezinde 120 teknik personel, 160 çiftçi ve 40 muhtar olmak üzere toplam 320 kişiye eğitim verildi ve eğitim sonrasında katılımcı memnuniyet anketi ve sınav yapılarak eğitimin faydalı olup olmadığı değerlendirildi.

Bir hafta süreli beş haftalık programlar dâhilinde teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimlerde tarım ve hayvancılıktaki dijitalleşmenin yanı sıra kursiyerlere kişisel gelişim, sosyal güvenlik, iletişim, sağlık vb. eğitimler de verildi.

Sertifika ve Kapanış Töreni Düzenlendi

Eğitimin kapanış konuşmasını yapan Merkez Müdürü Prof. Dr. Adem Aksoy, tarım 4.0 olarak adlandırılan dijitalleşme, yapay zeka destekli insansız tarım makinaları ve sensörler yardımıyla tüm bilgi akışının sağlandığını, bu sayede araziye ve hayvanların yanına gitmeden tüm bilgilerin alınıp sorunların halledileceği döneme girildiğini belirtti. Gelişen akıllı tarım uygulamaları ile tarımda sürdürülebilirlik, verim artışı, maliyetlerde azalma ve karbon ayak izini azaltan bir üretim şeklinin ortaya çıktığını aktaran Aksoy, bu gelişmeler sayesinde üreticilerin yaşamlarının kolaylaşacağını ve emek ihtiyacının azalacağını söyledi.

Prof. Dr. Aksoy: “Önemli bir tarımsal potansiyele sahip olan Erzurum’da çiftçilerin üretimden ürünün son kullanıcısına ulaşıncaya kadar ki tüm aşamalardaki yeniliklerden haberdar olmaları büyük önem arz etmektedir. Merkez Müdürlüğümüz uhdesinde düzenlenen eğitimler ile hem bölge tarımına doğrudan hizmet götüren ilçe tarım ve orman müdürlüğü teknik personelleri hem de paydaşları olan çiftçiler tarımdaki gelişmelere uyum sağlama konusunda bilgilendirilmektedirler.

Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu eğitimlerde başta Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye Tarım İlçe Müdürleri ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Adem Aksoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye Tarım İlçe Müdürlerinin de katılımlarıyla, eğitim sonunda düzenlenen törenlerde başarılı olan kursiyerlere katılım belgeleri takdim edilerek çapa, tırmık, kazma ve kürekten oluşan dörtlü bahçe seti ile kompost, iş tulumu ve fener hediye edildi.