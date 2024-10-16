Sokak hayvanlarının yanı sıra vahşi doğaya da şefkat elini uzatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bitkin bir şekilde bulunan tilkiye sahip çıktı. Bakım ve tedavisi tamamlanan tilki doğal hayatına geri döndü.

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, vahşi doğaya da şefkat elini uzatıyor. Geçtiğimiz Cumartesi (12 Ekim) Denizli’de bir vatandaş tarafından Servergazi Mahallesi’nde bitkin bir halde tilki bulundu. Aç ve bitkin halde bulunan tilki daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Tilkinin Büyükşehir veteriner hekimleri tarafından yapılan kontrolü sonrası 72 saatlik müşahede süreci başladı, acil enjeksiyonları yapıldı. Tilki Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 4 gün boyunca anne şefkatinde bakıldı. Bakım ve tedavisi tamamlanan tilki Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bakım ve tedavisi tamamlanan tilkinin doğal yaşam alanına yeniden bırakılacağı belirtildi.