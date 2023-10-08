Tunceli’de piknik yapmaya giden vatandaşların bitkin halde bulduğu sincap, vatandaşların yiyecek ve su vermesinin ardından kendine gelerek doğal yaşam alanına geri döndü.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Çaybağı mevkiinde piknik yapan vatandaşlar bitkin halde bir sincap buldu. Vatandaşlar sincaba ceviz ve su verdi. Vatandaşın avuçları arasında bir süre ceviz yiyen sincap, ardından kendine gelerek ağaçlar arasında gözden kayboldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamarası ile kaydedildi.