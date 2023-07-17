Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bitkin halde bulunan yavru ebabil kuşu, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde duyarlı bir vatandaş, yavru ebabil kuşunu bitkin halde buldu. Yahşihan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü’ne bağlı barınağa getirilen ebabil kuşuna veteriner hekim tarafından şırınga ile su verildi. Sağangiller familyasından gelen ebabil kuşu, buradaki ilk tedavinin ardından belediye görevlilerince Veteriner Fakültesi’ne götürüldü. Bir süre gözetim altında tutulacak ebabil kuşu, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecek ve yeniden doğaya salınacak.

Yahşihan Belediyesi Veteriner Hekim Furkan Kara, "Bugün duyarlı bir vatandaşımız bize yavru ebabil kuşu getirdi. Aç ve susuz kalmıştı. İlk müdahalenin ardından Veteriner Fakültesi’ne bıraktık. Daha sonra da tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilecek" dedi.