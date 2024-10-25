Erzincan’da “Bitki Sağlığı Uygulamaları 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı” yapıldı. Toplantıda 2024 yılı çalışmaları gözden geçirildi.

Bitki Sağlığı 2024 yılı uygulama programını değerlendirmek üzere, Erzincan’da, “Bitki Sağlığı 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özcan Tekin, ilçe tarım ve orman müdürleri ile bitki sağlığında çalışan teknik personel katıldı.

Toplantı açılışında konuşma yapan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, bitki sağlığının bitkisel üretim ve gıda güvenliği açısından önemine vurgu yaparak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ulusal bitki sağlığı uygulama programının insan ve çevre odaklı yaklaşımla uygulandığını, ayrıca sorunlu alanların belirlendiğini ve buna göre bakanlık tarafından eylem planları geliştirildiğini ifade etti.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özcan Tekin ise konuşmasında, bitki hastalık ve zararlıları ile mutlaka teknik talimatlar doğrultusunda, doğru zamanda ve doğru yöntemle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak öncelikle biyolojik mücadele yöntemleriyle mücadele edilmesinin hedefleri arasında olduğunu ve bu amaçla personel ve çiftçi eğitimlerine önem verdiklerini belirtti. Konuşmasının devamında Türkiye’de gıda güvenliği açısından belirlenen hedeflere ulaşmak için yoğun çaba gösterdiklerini, biyolojik ve biyoteknik mücadeleye önem verdiklerini kaydeden Tekin, pestisit kullanımının azaltılmasına yönelik eğitim ve denetim çalışmalarına da ayrıca önem verdiklerini ifade etti.

Toplantıda daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen bitki sağlığı uygulamalarının sahadaki uygulamaları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.